Sucesos

Tragedia en La Vuelta de la Monja: motociclista derrapó y murió de la forma más dolorosa

El motociclista, de apellido Beita y de 30 años, viajaba de Cartago hacia Pérez Zeledón cuando derrapó en La Vuelta de la Monja

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Por Silvia Coto

Un motociclista de apellido Beita, de 30 años, falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta Interamericana Sur.

El accidente ocurrió en La Vuelta de la Monja.

Un motociclista luego de derrapar su moto y ser atropellado. Foto: Cortesía
Un motociclista luego de derrapar su moto y ser atropellado. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el hombre viajaba en motocicleta en sentido de Cartago hacia Pérez Zeledón cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y derrapó sobre la carretera.

Tras la caída, la víctima habría quedado sobre la vía, momento en que fue impactada por un camión que circulaba en sentido contrario.

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Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista falleció en el sitio.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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