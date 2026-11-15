Tragedia en Osa elevó a 100 las personas fallecidas por ahogamiento en Costa Rica

Un domingo de paseo por la playa terminó en tragedia para una familia y en un enorme susto para otra, luego de que dos hombres fueron arrastrados por corrientes marinas en diferentes sectores del Pacífico costarricense.

Los accidentes acuáticos ocurrieron este domingo 15 de noviembre, con apenas cuatro minutos de diferencia, y movilizaron a los cuerpos de emergencia.

El primer caso fue reportado a las 11:59 a. m. en Herradura, Jacó, donde un hombre de 79 años fue atendido por los cruzrojistas y trasladado en condición crítica a la clínica de Jacó.

Minutos después, a las 12:03 p. m., se reportó una segunda emergencia en playa Ventanas, en Osa, Puntarenas. En ese sitio, un hombre de 26 años fue declarado sin signos vitales.

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Playa Ventanas uno de los sitios más hermosos de Osa se convirtió en escenario de fatalidad este domingo 15 de noviembre 2026. Foto: Archivo

La muerte del muchacho elevó a 100 el número de personas fallecidas por accidentes acuáticos en este 2026.

En ambos casos, los hombres habrían sido arrastrados por corrientes marinas.

Las emergencias ocurrieron en dos playas distintas del Pacífico, pero dejaron en alerta a las autoridades por el peligro que representan las corrientes para quienes visitan estos sitios.