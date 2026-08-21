Tragedia en San Carlos: hombre muere electrocutado mientras lavaba un rótulo

Un hombre murió y otro resultó herido la tarde de este jueves luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaban labores de limpieza en un rótulo en San Carlos.

La emergencia ocurrió en Cuestillas de Florencia.

Según la información preliminar, los dos hombres se encontraban lavando un rótulo cuando, aparentemente, el chorro de agua hizo contacto con un cable primario del tendido eléctrico.

El hombre falleció por la descarga y el otro está estable. foto ilustrativa (Cruz Roja/cortesia)

El contacto habría provocado un arco eléctrico, que alcanzó a los trabajadores y les produjo una descarga de más de 14 mil voltios.

Uno de los hombres recibió la peor parte. Tras la descarga, cayó desde una altura aproximada de seis metros.

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A la llegada de la Cruz Roja uno de los hombres ya estaba fallecido y el otro resultó herido, pero está fuera de peligro.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena, por el momento se desconoce la identidad del fallecido.