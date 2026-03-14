Tragedia en San Ramón: choque entre camiones deja niña de tres años fallecida

Una tragedia enluta a una familia luego de que una niña de tres años perdiera la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado 14 de marzo en San Ramón de Alajuela.

La Cruz Roja informó que la alerta se recibió a las 10:25 a. m., tras reportarse un choque entre dos camiones frente al cementerio de la localidad.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales.

“Se atiende una colisión de dos vehículos tipo camión, reportan menor de tres años sin signos vitales en escena. Otro paciente es un hombre adulto prensado debajo de uno de los camiones”, indicaron desde la Cruz Roja.

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Accidente ocurrió la mañana de este sábado frente al cementerio de San Ramón, Alajuela. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cruz Roja)

Debido a la gravedad del accidente, los equipos de emergencia también trabajaron en la atención del hombre que quedó atrapado bajo uno de los vehículos.

Las circunstancias en que ocurrió el choque no están claras, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la tragedia.