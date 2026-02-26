Sucesos

Tragedia en Santa Cruz: motociclista muere tras violenta colisión

Accidente entre vehículo liviano y motocicleta deja un hombre fallecido en Santa Cruz de Guanacaste

Por Silvia Coto

Un hombre falleció la noche del miércoles tras un aparatoso accidente de tránsito en Diriá de Santa Cruz, en Guanacaste.

Un hombre falleció en un accidente en Santa Cruz (Albert Marín.)

La emergencia fue reportada a las 6:48 p.m., cuando se alertó sobre una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Al llegar al sitio, la unidad básica de la Cruz Roja confirmó que el motociclista se encontraba sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

Las circunstancias que rodean el accidente están en investigación.

