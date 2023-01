¡Tragedia! Mujer muere luego de que ascensor de carga prensara su cabeza en Heredia

El OIJ aún está trabajando en la escena. Foto con fines ilustrativos. (Silvia Coto)

Una mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer, perdió la vida de forma trágica luego de que, por circunstancias que son investigadas, su cabeza fuera prensada por un ascensor de carga.

Así lo confirmó la central de la Cruz Roja, la cual indicó que el fatal hecho ocurrió a eso de las 12:30 p. m. de este jueves en un local comercial ubicado en San Pablo de Heredia, específicamente 100 metros al este del local de La Guacamaya. Extraoficialmente trascendió que se trataría de una veterinaria.

Las autoridades aún no han identificado a la víctima, solo trascendió que se trataría de una mujer de unos 30 años. Se desconoce si la mujer era empleada del comercio donde ocurrió el incidente.

De momento no se tiene una versión oficial de cómo habrían sucedido los hechos, lo único que informaron los cuerpos de emergencia es que la mujer quedó prensada por el cuello en un ascensor de carga y cuando los paramédicos llegaron a le escena, ya no había nada que hacer por ella.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre este hecho e indicaron que los investigadores aún están trabajando en la escena.