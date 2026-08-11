Tragedia se llevó a una madre y a su hijo y llenó de luto a la zona sur

Juana Sánchez Paiz, de 73 años, y su hijo Sonny Andrés Sánchez Paiz, de 48, compartieron hasta el último momento un vínculo que quienes los conocieron describen con especial cariño.

El sábado 8 de agosto, ambos viajaban por una carretera de la zona sur cuando un accidente de tránsito terminó con sus vidas.

La tragedia ocurrió camino a Bahía Chal, en Puerto Jiménez, aproximadamente cinco kilómetros antes de llegar a Bahía Drake.

Según informó la Policía de Tránsito, dos vehículos chocaron en ese sector. La dinámica de la colisión todavía se encuentra bajo investigación.

En el sitio, doña Juana y Sonny perdieron la vida. Otras dos personas resultaron con golpes producto del accidente.

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Juana Sánchez Paiz, de 73 años, y su hijo Sonny Andrés Sánchez Paiz, de 48 años, madre e hijo murieron en un choque en Bahía Chal, en Puerto Jiménez, aproximadamente cinco kilómetros antes de llegar a Bahía Drake. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

La noticia rápidamente se extendió por Guaycará y otras comunidades de la zona sur, donde muchas personas conocían a madre e hijo y no tardaron en expresar su dolor por la inesperada partida.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó que hasta este 10 de agosto contabilizaban 391 personas fallecidas por accidentes en carretera.

“Te fuiste con ese gran amor tuyo, tu mamá”

Entre los mensajes publicados en redes sociales destaca el de una mujer identificada como ZoBe Fernández, quien recordó a Sonny con un apodo que reflejaba la cercanía que tenían.

“Ay Sonito, como te decía de cariño, la vida es tan frágil, pero te fuiste con ese gran amor tuyo, tu mamá. Siempre me decías cuánto la querías”, escribió en Facebook.

Juana Sánchez Paiz, de 73 años, y su hijo Sonny Andrés Sánchez Paiz, de 48 años, madre e hijo murieron en un choque en Bahía Chal, en Puerto Jiménez, aproximadamente cinco kilómetros antes de llegar a Bahía Drake. Foto: Tomada de Comisión Cívica Guaycara (Tomada de Comisión Cívica Guaycara/Tomada de Comisión Cívica Guaycara)

Las palabras resumen uno de los recuerdos que quedaron entre quienes conocieron a Sonny: el profundo amor que sentía por su madre.

Incluso una señora identificada como Carmen S Marenco señaló en sus redes sociales que viajó desde Estados Unidos hasta suelo tico para despedir a su hermana y sobrino.

“Este vuelo a mi adorada Costa Rica es muy triste pues cuando no hay esperanza de vida es la peor noticia, a despedir a mi hermana y a mi sobrino”, expresó Carmen.

Para familiares, amigos y vecinos, la tragedia no solo significó perder a dos personas en un mismo accidente, sino despedir a una madre y a un hijo que permanecieron unidos hasta el final.

Durante el lunes 10 de agosto, familiares y allegados se reunieron para darles el último adiós. Las muestras de cariño reflejaron el impacto que dejó su muerte entre quienes compartieron con ellos durante años.

Una despedida juntos

Este martes 11 de agosto, en horas de la mañana, Juana y Sonny fueron sepultados.

La despedida cerró uno de los capítulos más dolorosos para sus familiares y para quienes los conocieron en la zona sur.

Madre e hijo se fueron juntos en una tragedia ocurrida en carretera y también juntos recibieron el último adiós, mientras sus seres queridos intentan asimilar una pérdida que llegó de manera inesperada.

La Policía de Tránsito mantiene bajo investigación la dinámica del accidente para determinar cómo ocurrió la colisión que acabó con la vida de ambos.