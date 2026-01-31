Tragedias en carretera cobran dos vidas y dejan seis personas en condición delicada

Dos hombres fallecieron y otras seis personas resultaron heridas debido a los accidentes en carretera registrados en las últimas horas de este viernes y sábado en la madrugada.

La primera desgracia ocurrió en playa Garza de Nosara, Guanacaste; en este sitio falleció un motociclista de apellido Solano, de 63 años. De acuerdo con el OIJ de Nicoya, la fatalidad ocurrió cerca de las 5 p. m. del viernes 30 de enero.

“Solano viajaba a bordo de una motocicleta con otro hombre, cuando por razones que no están claras, perdieron el control y chocaron contra un árbol; Solano falleció en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

La segunda fatalidad sucedió en Palmira de Carrillo, Guanacaste, a la 1:03 a. m. de este sábado, tras un choque entre un carro y una motocicleta. La Cruz Roja atendió a una mujer y a dos hombres; a uno de ellos lo declaró sin vida en el sitio.

La Cruz Roja atendió las emergencias en en Guanacaste, Zona Sur, San José, Heredia y Alajuela. Foto: Ilustrativa (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)

También a las 12:15 a. m. se registró otro choque de moto y carro en playa Blanca de Puerto Jiménez, en la zona sur del país, donde un hombre de 63 años quedó en condición crítica.

Luego, a las 5:36 a. m., ocurrió otro accidente similar en El Rosario de Desamparados, en el que un hombre de aproximadamente 30 años quedó grave y fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

Tragedias durante la noche del viernes

A las 10:35 p. m., un hombre de 33 años resultó con fuertes golpes tras un choque en Santo Domingo de Heredia.

Finalmente, a las 7:21 p. m., en Sabanilla de Alajuela, un motociclista de unos 35 años chocó contra una malla y fue llevado en condición crítica al hospital San Rafael.