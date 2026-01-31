Sucesos

Tragedias en carretera cobran dos vidas y dejan seis personas en condición delicada

Accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado dejaron múltiples víctimas

Por Alejandra Morales

Dos hombres fallecieron y otras seis personas resultaron heridas debido a los accidentes en carretera registrados en las últimas horas de este viernes y sábado en la madrugada.

La primera desgracia ocurrió en playa Garza de Nosara, Guanacaste; en este sitio falleció un motociclista de apellido Solano, de 63 años. De acuerdo con el OIJ de Nicoya, la fatalidad ocurrió cerca de las 5 p. m. del viernes 30 de enero.

“Solano viajaba a bordo de una motocicleta con otro hombre, cuando por razones que no están claras, perdieron el control y chocaron contra un árbol; Solano falleció en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

La segunda fatalidad sucedió en Palmira de Carrillo, Guanacaste, a la 1:03 a. m. de este sábado, tras un choque entre un carro y una motocicleta. La Cruz Roja atendió a una mujer y a dos hombres; a uno de ellos lo declaró sin vida en el sitio.

Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
La Cruz Roja atendió las emergencias en en Guanacaste, Zona Sur, San José, Heredia y Alajuela. Foto: Ilustrativa (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)

También a las 12:15 a. m. se registró otro choque de moto y carro en playa Blanca de Puerto Jiménez, en la zona sur del país, donde un hombre de 63 años quedó en condición crítica.

Luego, a las 5:36 a. m., ocurrió otro accidente similar en El Rosario de Desamparados, en el que un hombre de aproximadamente 30 años quedó grave y fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

Tragedias durante la noche del viernes

A las 10:35 p. m., un hombre de 33 años resultó con fuertes golpes tras un choque en Santo Domingo de Heredia.

Finalmente, a las 7:21 p. m., en Sabanilla de Alajuela, un motociclista de unos 35 años chocó contra una malla y fue llevado en condición crítica al hospital San Rafael.

accidentes en carreteratragediaschoque de moto
