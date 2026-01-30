Sucesos

Ciclista pierde la vida tras ser atropellado en Parrita

El hombre se desplazaba en bicicleta cuando fue impactado por un vehículo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre este viernes en Parrita.

El accidente ocurrió en Sitradique.

últimas horas cruz roja
El hombre falleció atropellado. (Cruz Roja/Cortesía)

Según los primeros reportes, un vehículo habría impactado a un hombre que laboraba en la zona y que, al momento del accidente, se desplazaba en bicicleta.

LEA MÁS: Ataque letal en Santa Cruz: Identifican a hombre asesinado de 7 balazos dentro de un vehículo

Al lugar se hicieron presentes cuerpos de emergencia, los cuales lo declararon fallecido por las lesiones.

LEA MÁS: El desgarrador relato del padre del niño asesinado por una bala perdida en Navidad: se quedó sin justicia

Los agentes del OIJ se encuentran investigando el caso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ciclistaaccidenteparritaciclista atropelladoaccidentes en costa rica
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.