Ciclista pierde la vida tras ser atropellado en Parrita

Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre este viernes en Parrita.

El accidente ocurrió en Sitradique.

El hombre falleció atropellado. (Cruz Roja/Cortesía)

Según los primeros reportes, un vehículo habría impactado a un hombre que laboraba en la zona y que, al momento del accidente, se desplazaba en bicicleta.

Al lugar se hicieron presentes cuerpos de emergencia, los cuales lo declararon fallecido por las lesiones.

Los agentes del OIJ se encuentran investigando el caso.