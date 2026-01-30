Ataque letal en Santa Cruz: Identifican a hombre asesinado de 7 balazos dentro de un vehículo

El hombre que fue asesinado dentro de un carro en Guanacaste fue identificado como de apellido Briones, de 32 años.

Él fue hallado sin vida la mañana de este viernes en una calle de la comunidad de Santa Bárbara, en el cantón de Santa Cruz.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se reportó alrededor de las 6:00 a. m., cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo dentro de un vehículo.

El hombre fue asesinado de siete balazos.

Los agentes judiciales confirmaron que la víctima presentaba siete heridas de bala, entre el cuello y el pecho. En el sitio se realizó el levantamiento del cadáver, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ, con el fin de esclarecer las circunstancias del homicidio, así como determinar el móvil y dar con los responsables.

