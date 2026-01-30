Joven madre víctima de atroz femicidio soñaba con seguir los pasos de su padre

Adriana Abarca, la joven madre de 24 años que fue víctima de un femicidio en San Carlos, presuntamente, a manos de su novio, soñaba con seguir los pasos de su padre y por eso ya había empezado a estudiar.

Así lo contó a La Teja el reconocido estilista Allan Carey, quien era el tío biológico de Andrea, pero se considera su verdadero padre dado que la crió desde que tenía apenas seis años.

Carey explicó que Abarca soñaba con emprender un negocio propio en el mundo de la estética, solo que en una rama muy diferente a la que él se especializa.

Allan se encargó de cuidar a Adriana (en el centro) desde que tenía 6 años. Foto cortesía Allan Carey. (Allan Carey/Adriana Artavia, víctima femicidio en San Carlos. Foto cortesía Allan Carey.)

“Ella estaba estudiando, soñaba con ser manicurista; de hecho, había pedido una ayuda del IMAS para continuar con sus estudios. Nosotros como familia siempre nos hemos apoyado todos, especialmente yo que siempre la apoyé a ella”, destacó el estilista.

Además de ser una joven con grandes sueños profesionales, Andrea era madre de una chiquita de cinco años, quien lamentablemente se encontraba con ella cuando fue asesinada a puñaladas, al parecer, por su pareja, un hombre apellidado Marín, de 25 años, dentro de una casa en barrio Lourdes, en San Carlos.

“Era una persona muy querida, demasiado querida, no se metía con nadie, amaba a su familia y era muy entregada a su hija, a su hermana y a su sobrina, tenía un corazón enorme”, recordó el estilista.

Adriana Abarca fue asesinada la madrugada del jueves. Foto cortesía Allan Carey. (Allan Carey/Adriana Artavia, víctima femicidio en San Carlos. Foto cortesía Allan Carey.)

Carey explicó que su hija tenía bastante tiempo de mantener una relación con el sospechoso, aunque él siempre se mostró en contra, pues no lo consideraba una persona de bien. Incluso, comentó que Marín salió de prisión el pasado mes de noviembre, al parecer, por un tema relacionado con drogas.

“Él la agredía, pero como en silencio, fue víctima de la violencia en silencio. Ella amanecía con moretes y demás, pero no nos comentaba nada a nosotros; yo pienso que para que no nos preocupáramos ni agrediéramos al muchacho.

“Muchas veces se lo dije (que dejara a Marín), pero como ella estaba enamorada o él la tenía engatusada con esas habladas, no me hacía caso”, explicó Carey.