Trágica noche en carretera dejó seis accidentes y a varias familias pidiendo un milagro

La noche del sábado estuvo marcada por varios accidentes relacionados con motocicletas en diferentes puntos del país. En poco más de cinco horas, la Cruz Roja atendió seis emergencias en las que motociclistas resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladados en condición crítica o urgente a diferentes centros médicos.

El primer caso se registró a las 6:33 p. m. en La Garita de Alajuela, donde se reportó el atropello de personas por parte de una motocicleta. En el sitio fueron atendidas tres personas: dos en condición urgente y una crítica. Todas fueron trasladadas al Hospital de Alajuela.

La Cruz Roja atendió múltiples accidentes en moto (cortes/cortesía)

A las 8:41 p. m., los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta Santa Lucía de Las Juntas de Abangares, Guanacaste, por el derrape de una motocicleta. Un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Abangares.

Minutos después, a las 8:59 p. m., otro motociclista sufrió un accidente en Los Guido de Desamparados. El hombre, adulto, fue atendido por los paramédicos con múltiples lesiones y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Las emergencias continuaron a las 10:45 p. m. en Laguna de Zarcero, Alajuela, donde una buseta y una motocicleta colisionaron. Dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a los hospitales de San Carlos y Carlos Luis Valverde Vega, respectivamente. Ambos pacientes presentaban politraumatismos y múltiples fracturas.

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Cuatro minutos después, a las 10:49 p. m., se reportó otra colisión, esta vez entre un tráiler y una motocicleta en Mercedes de Guácimo, Limón.

En ese sitio los socorristas atendieron a un único paciente masculino, quien presentaba un trauma craneoencefálico importante. Debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

La última emergencia reportada ocurrió a las 11:30 p. m. en Sabana Redonda de Poás, Alajuela, donde una buseta colisionó contra una motocicleta.

Un hombre resultó con múltiples fracturas y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.