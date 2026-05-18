Trágico accidente de tránsito terminó con incendio y dos muertos en Guanacaste

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en Palmira de Carrillo, Guanacaste, dejó como saldo dos personas fallecidas luego de la colisión entre dos motocicletas.

La emergencia fue atendida a las 7:38 p. m. por la Estación de Bomberos de Filadelfia.

Según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al llegar al sitio localizaron dos motocicletas involucradas en el accidente, una de ellas completamente envuelta en llamas.

Personas murieron en el lugar

El accidente ocurrió la noche de este domingo en Palmira de Carrillo. (Fines ilustrativos) (Cruz Roja)

Producto del fuerte impacto, dos personas perdieron la vida en el sitio.

Además, una de las víctimas presentaba quemaduras en aproximadamente un 60% de su cuerpo, según detallaron las autoridades de emergencia.

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De momento, no han trascendido las identidades de las personas fallecidas ni las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

Autoridades investigan

El caso quedó ahora bajo investigación de las autoridades judiciales correspondientes, quienes deberán determinar cómo ocurrió el accidente.

La emergencia generó una importante movilización de cuerpos de rescate en la zona de Carrillo.

La escena y los cuerpos quedaron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).