Sucesos

Trágico inicio de domingo en la ruta 32: terrible choque deja un muerto y dos heridos graves

El violento accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo cerca de 28 Millas, en Batán de Limón

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Por Silvia Coto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 15 de marzo cobró la vida de una persona y dejó a otras dos gravemente heridas sobre la ruta 32.

El choque se dio entre un carro y una motocicleta, en las cercanías de 28 Millas, en Batán de Limón.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja los paramédicos fueron despachados al lugar para atender la situación.

Choque Batán ruta 32
El accidente ocurrió en la Ruta 32. Foto: Grupo de Facebook Braulio Carrillo. Ruta 32 (Redes Sociales/Cortesía)

A su llegada, los socorristas localizaron a tres personas una de ellas fue declarada fallecida en el sitio, mientras que las otras dos fueron encontradas con vida, pero con severas lesiones.

Los heridos fueron trasladados condición crítica y urgente a los hospitales perifericos.

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De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial de cómo ocurrió el accidente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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