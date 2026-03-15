Trágico inicio de domingo en la ruta 32: terrible choque deja un muerto y dos heridos graves

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 15 de marzo cobró la vida de una persona y dejó a otras dos gravemente heridas sobre la ruta 32.
El choque se dio entre un carro y una motocicleta, en las cercanías de 28 Millas, en Batán de Limón.
La emergencia fue reportada a la Cruz Roja los paramédicos fueron despachados al lugar para atender la situación.
A su llegada, los socorristas localizaron a tres personas una de ellas fue declarada fallecida en el sitio, mientras que las otras dos fueron encontradas con vida, pero con severas lesiones.
Los heridos fueron trasladados condición crítica y urgente a los hospitales perifericos.
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De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial de cómo ocurrió el accidente.