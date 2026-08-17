Sucesos

Tráiler terminó volcado sobre el río Cañas y esto pasó con el conductor

El accidente ocurrió en Cañas y dejó el vehículo de carga pesada volcado

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Por Alejandra Morales

El conductor de un tráiler se salvó de lo que pudo haber sido una tragedia, luego de que el vehículo de carga pesada que conducía terminara volcado este lunes sobre el puente del río Cañas, en la Ruta 1.

El accidente ocurrió en Cañas, Guanacaste, y la escena fue aparatosa: el tráiler quedó volcado y el perlín que transportaba terminó regado por la carretera.

La emergencia fue reportada a las 12:17 p. m., por lo que la Estación de Bomberos de Cañas fue despachada para atender el vuelco.

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El conductor de un tráiler se salvó de lo que pudo haber sido una tragedia luego de que el vehículo de carga pesada que conducía terminara volcado este lunes sobre el río Cañas, en la Ruta 1. Foto: Bomberos
El material que llevaba el tráiler junto con el cabezal quedaron tirados sobre ruta 1. Foto: Bomberos (Bomberos)

A pesar de la magnitud del accidente y de cómo terminó el vehículo, el conductor se encontraba en condición estable, confirmaron los Bomberos.

La escena dejó el tráiler volcado y una gran cantidad de perlines esparcidos en la zona, evidenciando la fuerza del accidente.

El conductor de un tráiler se salvó de lo que pudo haber sido una tragedia luego de que el vehículo de carga pesada que conducía terminara volcado este lunes sobre el río Cañas, en la Ruta 1. Foto: Bomberos
El conductor de un tráiler se salvó de lo que pudo haber sido una tragedia luego de que el vehículo de carga pesada que conducía terminara volcado este lunes sobre el río Cañas, en la Ruta 1. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Por ahora, se desconocen las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.

Los cuerpos de emergencia atendieron el incidente y realizaron las labores correspondientes en el sitio.

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vuelco de tráiler en el río Cañas, Guanacaste
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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