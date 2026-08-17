Sucesos

Tres reclusas son investigadas por aparente violación contra compañera en cárcel de mujeres

Allanamiento coordinado con el OIJ deja decomiso de armas blancas y drogas como parte de la investigación

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Por Silvia Coto

Tres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera son investigadas por una aparente violación en perjuicio de una de sus compañeras de dormitorio.

La investigación está a cargo de la Unidad de Género de Desamparados del Ministerio Público.

Tres mujeres son investigadas por agredir sexualmente a una privada de libertad para ocutar un celular
Tres mujeres son investigadas por agredir sexualmente a una privada de libertad para ocutar un celular (cortesí/cortesía)

El pasado viernes 14 de agosto la Fiscalía dirigió un allanamiento en el centro penal, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las sospechosas son tres reclusas de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo.

Durante la diligencia, las autoridades decomisaron armas punzocortantes, envoltorios con aparente marihuana y cocaína, además de otro tipo de evidencia que será analizada como parte de la investigación.

Según la información del caso, los hechos habrían ocurrido entre el 8 y el 10 de agosto.

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Las sospechosas supuestamente le habrían pedido a la víctima que escondiera un teléfono celular. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habrían tomado por la fuerza y, mediante violencia, le habrían introducido el objeto en sus partes íntimas.

A raíz de la agresión, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

El caso continúa bajo investigación y se tramita dentro del expediente 26-001373-0053-PE.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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