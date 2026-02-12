Sucesos

Trailero cae a un guindo con su vehículo pesado y el desenlace es difícil de creer

Accidente ocurrió en Birrisito de Paraíso, sobre la ruta 10

Por Alejandra Morales

Un verdadero milagro vivió un trailero la noche de este miércoles, luego de que el vehículo pesado que conducía se precipitara a un guindo en Birrisito de Paraíso, Cartago, sobre la ruta 10.

La emergencia fue reportada a las 22:17 horas y atendida por la Estación de Bomberos de Paraíso, que se desplazó hasta el sitio para rescatar al conductor, quien quedó atrapado tras la caída.

Accidente ocurrió en Birrisito de Paraíso, sobre la Ruta 10. Foto: con fines ilustrativos (Cruz Roja)
Trailero vive un milagro

En un trabajo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, el hombre fue liberado y atendido en el lugar, tras sobrevivir a los fuertes golpes provocados por el accidente.

Las autoridades no detallaron la gravedad de las lesiones, pero confirmaron que el paciente fue estabilizado tras la aparatosa caída.

