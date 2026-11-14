Tramo cerrado en la Ruta 32: Carro terminó contra la barrera y motociclista murió en accidente

Un motociclista falleció y otras dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en la Ruta 32, en Iroquois, en Las Mercedes de Guácimo, Limón.

La emergencia se reportó después de la Universidad Earth, en el sentido hacia Limón.

Una persona falleció en un accidente sobre la Ruta 32 (Cortesía/Cortesía)

Según la información preliminar, el accidente involucró una motocicleta y un automóvil. Tras el impacto, el carro terminó chocando contra la barrera divisoria de la carretera.

El motociclista falleció en el sitio, mientras que otras dos personas están siendo trasladadas a un centro médico para recibir atención.

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Debido al accidente, el paso por ese tramo de la Ruta 32 permanece cerrado, mientras las autoridades atienden la emergencia y realizan las diligencias correspondientes.

De momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.