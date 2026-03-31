Tras días de lucha, fallece joven que cayó de tobogán en un balneario

Un joven identificado como Armando Pozo, de 19 años, quien permaneció varios días en condición delicada tras sufrir un accidente en un balneario en Pital, San Carlos, Alajuela, Costa Rica falleció.

Armando Pozo falleció por las complicaciones luego de tirarse de un tobogán (cortesía/cortesía)

El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando el joven se lanzó desde un tobogán y, durante el descenso, habría recibido un fuerte golpe en la cabeza.

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Armando fue rescatado y trasladado en condición delicada al centro médico local y luego al Hospital San Carlos.

Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue trasladado al Hospital México, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El joven presentó muerte neurológica y falleció finalmente el lunes.

El joven disfrutaba de un paseo que terminó en tragedia.