Tras el horror, familias de cuatro conductores asesinados mientras trabajaban reciben un poco de justicia

Banda que atacaba a conductores de plataformas recibió condena por múltiples delitos

Por Alejandra Morales

Al menos cuatro familias de conductores de plataformas, asesinados mientras trabajaban para llevar el sustento a sus hogares, recibieron un poco de justicia tras la condena de la banda responsable.

La banda, integrada por ocho personas, fue investigada por la Fiscalía Adjunta de Heredia bajo el expediente 23-001862-0059-PE. Siete de estas personas aceptaron los hechos que les acusaba el Ministerio Público y se sometieron a un proceso abreviado la semana anterior.

La octava persona, un hombre de apellido Jiménez Reyes, decidió someterse a un debate que se iniciará este miércoles 18 de febrero por los delitos de asociación ilícita y robo agravado.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, impulsó una ley para que las personas detenidas puedan ser liberados en caso de que colaboren con información que permita esclarecer crímenes. Imagen ilustrativa.
Cuatro hombres y tres mujeres pasarán entre 4 a 45 años en la cárcel por atacar y matar a conductores de plataformas. Foto: Imagen ilustrativa

De acuerdo con la investigación, la banda atacaba a conductores de las plataformas DiDi e inDrive y son sospechosos de cometer homicidios, robos y privaciones de libertad.

Los hechos presentados por la Fiscalía ocurrieron los días 15, 19, 26, 29 y 31 de marzo, así como el 1, 4, 8 y 12 de abril del 2023.

Pedro Martínez Vargas, de 49 años, a él lo maniataron, golpearon y dejaron sin vida en una calle paralela a la ruta 32, en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Foto: Tomada de FB

“Según la prueba, la estructura criminal engañó a las víctimas solicitándoles viajes, por medio de las plataformas, a lugares solitarios. Ya en los sitios elegidos, les robaban sus carros de trabajo para luego disponer de los bienes y ocultar los vehículos”, confirmó el Ministerio Público.

Entre las víctimas mortales se encuentran Federico Mora Quesada, de 37 años; Marco Castro Quesada, de 47 años; Eddy Salmerón Morán, de 29 años; y Pedro Martínez Vargas, de 49 años, quienes habrían sido atacados en distintos puntos de la provincia de Heredia.

Eddie Salmerón Moran, desaparecido en Heredia. Foto Facebook.
Eddie Salmerón Moran, habría sido una de las víctimas de esta banda. Foto Facebook.

Los sentenciados fueron identificados como: Emerson Montes Madrigal y Francisco Vega Alvarado, cada uno pasará 45 años en la cárcel.

Por otra parte, Jordan Navarro Monestel, fue sentenciado a 32 años; Andrey Padilla Umaña, a 29 años.

Tres mujeres de nombre: Joselyn Zamora Romero, con una pena de 31 años; Miranda Salazar Muñoz, con 17 años de cárcel; y Mariana Gómez Gómez, a 4 años tras las rejas.

