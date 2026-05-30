Tras enorme hueco en Orotina, autoridades anuncian reapertura parcial de la ruta 27

Las personas que necesitan circular por la ruta 27 tendrán un importante alivio a partir de este fin de semana.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que ya concluyó la construcción del carril adicional temporal en el kilómetro 56, en Orotina, zona donde se abrió un enorme hundimiento esta semana.

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Conductores recibirán un alivio, pero ojo el paso será regulado. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Paso se habilitará este sábado

De acuerdo con las autoridades, el carril quedará habilitado a partir de las 6 a. m. de este sábado 30 de mayo.

El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) recordó que el tránsito será regulado y estará habilitado únicamente para vehículos livianos.

Por su parte, los camiones pesados deberán continuar utilizando la ruta por Cambronero.

Tendrá horario específico

Las autoridades detallaron que este carril temporal funcionará entre las 6 a. m. y las 6 p. m.

Mientras tanto, la maquinaria de la concesionaria seguirá trabajando en el sitio para recuperar completamente la calzada afectada.

Además, se solicitó a los conductores reducir la velocidad al pasar por el sector y respetar toda la señalización e instrucciones del personal destacado en la zona.

El hueco apareció tras intensas lluvias

El impresionante hundimiento ocurrió la tarde del miércoles 27 de mayo en el kilómetro 56 de la ruta 27.

Según explicó previamente el MOPT, la situación se produjo debido a un taponamiento generado por troncos, agua y materiales arrastrados por las lluvias mientras se realizaban trabajos de sustitución de una alcantarilla.