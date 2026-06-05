Tras una angustiosa búsqueda de casi 24 horas, encuentran a Alcidiades Fernández

La esperanza de encontrar con vida a Alcidiades Fernández terminó la mañana de este viernes, cuando su cuerpo fue localizado en el río Tulín, en Turrubares, tras una intensa búsqueda que se prolongó por casi 24 horas.

La Cruz Roja confirmó el hallazgo a las 8:40 a.m., tras varias horas de búsqueda que se habían reanudado desde tempranas horas de este viernes.

Rescatistas habían retomado las labores de búsqueda desde temprano este viernes. (Cruz Roj/cortesía)

Apareció río abajo

De acuerdo con la información brindada por los cuerpos de emergencia, el cuerpo de Fernández fue encontrado aproximadamente dos kilómetros río abajo del sitio donde desapareció.

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El adulto mayor era buscado desde este jueves a las 9:40 a. m., cuando se reportó su desaparición en el sector de río Tulín, en Carara de Turrubares.

Durante la jornada de búsqueda participaron cruzrojistas, vecinos de la comunidad y personal de la Municipalidad de Turrubares.

Operativo se reanudó este viernes

Las labores habían sido retomadas desde las 6 a.m. con la participación de varias unidades de emergencia y personal especializado en rescate.

Además, las autoridades locales habían solicitado apoyo de vecinos y voluntarios para colaborar en el rastreo del adulto mayor.

Sin embargo, horas después se confirmó el hallazgo del cuerpo, poniendo fin a la intensa búsqueda que mantenía en vilo a familiares y habitantes de la comunidad.