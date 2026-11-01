Trasladan al CACCO a Jeremy Buzano, asesino de Nadia Peraza, que había presentado recurso ante Sala IV

Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado por el femicidio de Nadia Peraza, fue trasladado al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), pese a que había presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar evitar su reubicación.

El traslado fue confirmado por el Ministerio de Justicia y Paz, luego de que trascendiera que Buzano figuraba entre un grupo de privados de libertad que acudieron a la Sala IV para intentar frenar su llegada al nuevo centro penitenciario.

El recurso fue presentado el viernes 30 de octubre. En este, Buzano y otros reclusos solicitaron que se impidiera su traslado al CACCO.

Traslado en firme

Sin embargo, el Ministerio de Justicia confirmó que el femicida de Nadia ya fue reubicado en ese centro penitenciario y las autoridades hasta difundieron su fotografía rapado y con el uniforme de máxima contención.

Jeremy Buzano femicida de Nadia Peraza fue llevado al CACCO (Cortesía/Cortesía)

La presentación del recurso de amparo no implica por sí sola que un traslado deba detenerse, pues para ello se requiere una medida cautelar u orden de la Sala Constitucional.

De momento, queda por conocer si el tribunal constitucional emitirá alguna disposición relacionada con su caso, aunque por el tiempo transcurrido es prematuro.

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Crimen atroz

Buzano fue condenado por el femicidio de Nadia Peraza, un caso que conmocionó al país. La joven desapareció en febrero del 2024 y sus restos fueron encontrados meses después en una refrigeradora, tras una investigación que permitió vincular al hombre con el crimen.