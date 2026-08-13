Sucesos

Tres accidentes de moto en pocas horas dejan a tres hombres luchando por su vida

Tres hombres en condición crítica tras tres accidentes de moto ocurridos en menos de 12 horas

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Por Silvia Coto

Una noche y madrugada marcada por accidentes de tránsito dejó a tres hombres en condición crítica, luego de verse involucrados en hechos ocurridos en diferentes puntos del país.

El primero ocurrió a las 6:29 p. m. en Mata de Plátano de Goicoechea, San José, donde se reportó el derrrape de una motocicleta.

Los equipos de emergencia atendieron a un hombre adulto, quien sufrió múltiples lesiones y fue trasladado en condición crítica al hospital Calderón Guardia.

Horas después, a las 5:02 a. m., ocurrió otro accidente en Quebradilla de Cartago. En este caso, una motocicleta colisionó contra un vehículo liviano.

Un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta.

última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
La Cruz Roja atendió tres accidente graves en moto. (Cruz Roja)

La tercera emergencia ocurrió apenas minutos después, a las 5:19 a. m., en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, donde se produjo una colisión entre un vehículo y una motocicleta.

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Un resultó herido y fue llevado en condición crítica a la clínica de Filadelfia.

En los tres casos, la atención estuvo a cargo de unidades básicas de la Cruz Roja Costarricense. Las circunstancias que provocaron cada accidente están en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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