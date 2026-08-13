Tres accidentes de moto en pocas horas dejan a tres hombres luchando por su vida

Una noche y madrugada marcada por accidentes de tránsito dejó a tres hombres en condición crítica, luego de verse involucrados en hechos ocurridos en diferentes puntos del país.

El primero ocurrió a las 6:29 p. m. en Mata de Plátano de Goicoechea, San José, donde se reportó el derrrape de una motocicleta.

Los equipos de emergencia atendieron a un hombre adulto, quien sufrió múltiples lesiones y fue trasladado en condición crítica al hospital Calderón Guardia.

Horas después, a las 5:02 a. m., ocurrió otro accidente en Quebradilla de Cartago. En este caso, una motocicleta colisionó contra un vehículo liviano.

Un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta.

La Cruz Roja atendió tres accidente graves en moto. (Cruz Roja)

La tercera emergencia ocurrió apenas minutos después, a las 5:19 a. m., en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, donde se produjo una colisión entre un vehículo y una motocicleta.

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Un resultó herido y fue llevado en condición crítica a la clínica de Filadelfia.

En los tres casos, la atención estuvo a cargo de unidades básicas de la Cruz Roja Costarricense. Las circunstancias que provocaron cada accidente están en investigación.