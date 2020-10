"Yo estaba como desorientada, había tenido antes un accidente en el brazo y pensaba que estaba en el hospital otra vez por eso. Pero uno o dos días después de que desperté los psicólogos me dijeron que los dos se me habían muerto. No puedo explicar lo que yo sentí, mi mamá ya había sacado los cuerpos de la morgue y los habían enterrado”.