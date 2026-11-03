Tres niños sufrieron quemaduras; bebé de 8 meses tiene lesiones en el 43% de su cuerpo

Tres niños, entre ellos una bebé de apenas ocho meses, sufrieron graves quemaduras provocadas por líquidos calientes en dos emergencias que atendió la Cruz Roja la mañana de este martes 3 de noviembre.

El primer caso ocurrió a las 7:33 a. m. en Pacayas de Alvarado, Cartago, donde un niño de dos años y medio sufrió quemaduras de primer grado en gran parte de su cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, los cruzrojistas lo trasladaron en condición crítica al Hospital Max Peralta. Para atender la emergencia fue necesario movilizar una unidad de soporte básico y otra de soporte avanzado.

La segunda emergencia se reportó a las 9:08 a. m. en La Carpio, La Uruca, San José, específicamente en el sector de Tercera Parada.

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Tres pequeños necesitaron traslado urgente a hospitales luego de sufrir quemaduras con líquidos calientes. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

En ese lugar, dos menores resultaron afectados por agua hirviendo. Se trata de una bebé de aproximadamente ocho meses, quien sufrió quemaduras en el 43% de su cuerpo, y un niño de siete años, con lesiones en el 18% de su cuerpo.

Ambos pequeños fueron trasladados en condición crítica al Hospital Nacional de Niños para recibir atención especializada.

Ante estos hechos, la Cruz Roja hizo un llamado a las familias para reforzar las medidas de prevención dentro de los hogares y evitar accidentes de este tipo.

La institución recordó la importancia de mantener a los niños alejados de recipientes con líquidos calientes, especialmente cuando se trata de menores de corta edad.