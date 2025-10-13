Tribunal dicta 42 años de cárcel a hombre por terribles ataques contra su hermana

La sentencia fue dictada por los tribunales de Alajuela contra el hombre que pasará 42 años por ataques sexuales a su hermana. (Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal Penal de Alajuela sentenció a 42 años de cárcel a un hombre de apellidos López González, tras comprobarse que cometió delitos de abuso sexual, violación y corrupción en perjuicio de su hermana menor de edad.

Según la Fiscalía Adjunta de Alajuela, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, cuando la víctima tenía apenas 10 años.

La investigación demostró que el imputado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con la niña para cometer los delitos, valiéndose de su parentesco para mantener el control.

Mientras la condena queda en firme, López González permanecerá en prisión preventiva por seis meses, según lo determinado por el Tribunal.