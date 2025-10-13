Sucesos

Tribunal dicta 42 años de cárcel a hombre por terribles ataques contra su hermana

Los delitos contra la niña ocurrieron entre 2017 y 2018

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
La sentencia fue dictada por los tribunales de Alajuela contra el hombre que pasará 42 años por ataques sexuales a su hermana. (Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal Penal de Alajuela sentenció a 42 años de cárcel a un hombre de apellidos López González, tras comprobarse que cometió delitos de abuso sexual, violación y corrupción en perjuicio de su hermana menor de edad.

LEA MÁS: ¡Alerta en Los Guido! Dos personas quedan atrapadas por un deslizamiento

Según la Fiscalía Adjunta de Alajuela, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, cuando la víctima tenía apenas 10 años.

LEA MÁS: Dos hombres desaparecidos en el mar tienen en alerta a miembros de Cruz Roja y Guardacostas

La investigación demostró que el imputado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con la niña para cometer los delitos, valiéndose de su parentesco para mantener el control.

LEA MÁS: Chocó contra un camión, estuvo 22 días en coma y hoy lucha por caminar... ¡Nelson es un guerrero!

Mientras la condena queda en firme, López González permanecerá en prisión preventiva por seis meses, según lo determinado por el Tribunal.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataques sexualesviolaciónabusosAlajuelaprisión preventivasentencia
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.