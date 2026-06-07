Tromba provoca daños en histórica Capitanía de Puerto de Puntarenas

Las fuertes ráfagas de viento asociadas a una tromba que afectó este domingo Puntarenas causaron daños en la estructura de la antigua Capitanía de Puerto, ubicada en el Paseo de los Turistas.

Así lo informó el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) en su cuenta de Facebook donde indicó que la edificación sufrió afectaciones tras el fenómeno meteorológico que sorprendió a vecinos y visitantes de la zona.

Una tromba provocó daños en la antigua capitanía en Puntarenas

Ante la situación, el gerente general de INCOP, Jason Carranza, se trasladó al lugar para realizar una valoración preliminar de los daños y coordinar las acciones necesarias para atender la emergencia.

De forma inmediata, funcionarios de la institución iniciaron labores de resguardo y traslado de equipos y mobiliario con el objetivo de evitar mayores pérdidas o deterioros en las instalaciones.

Una tromba castigó la antigua capitanía en Puntarenas (Cortes/cortesía)

Las autoridades destacaron que, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni afectadas como consecuencia de los daños ocasionados por la tromba.

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INCOP informó que continuará monitoreando la situación y dará a conocer información oficial conforme avance la evaluación de la estructura y se determinen las medidas a seguir.