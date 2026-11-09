Truenos sorprendieron a vecinos de la GAM, pero esto dice el IMN sobre las lluvias de esta semana

Aunque los truenos retumban este lunes en varios sectores de la Gran Área Metropolitana, el panorama para esta semana sería distinto al de los últimos días, pues se espera una disminución de las lluvias en gran parte de Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el sistema de baja presión que ocasionó fuertes precipitaciones durante el fin de semana anterior se está alejando, lo que favorecerá una reducción de la humedad y de la actividad lluviosa.

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El sistema que provocó fuertes precipitaciones se aleja del país y dará paso a días más estables. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto no significa que desaparecerán por completo las precipitaciones. Entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre podrían presentarse aguaceros aislados en el Valle Central y sectores del Pacífico, principalmente durante las tardes.

En el Caribe y la Zona Norte se esperan pocas lluvias y condiciones de carácter aislado.

El viento alisio también tendrá variaciones durante la semana. Según el pronóstico, aumentará entre martes y miércoles, disminuirá hacia mediados de semana y volverá a intensificarse durante el fin de semana, debido a la influencia de un empuje frío débil.

Este comportamiento es característico del periodo de transición hacia la época seca, durante el cual pueden alternarse días soleados, lluvias ocasionales y periodos ventosos.