Esto dice la tía del niño que murió por presuntas agresiones de la madre y de su pareja en Alajuela

La familia de un niño de nombre Julián, de 4 años, quien murió en circunstancias que ahora son investigadas como homicidio, atraviesa momentos de profundo dolor.

La tía materna del inocente aseguró que, aunque no ha sido fácil enfrentar lo ocurrido, al pequeño le dieron una despedida digna y sus seres queridos lucharán para que se haga justicia.

“Para nosotros no ha sido fácil, al bebé se le enterró de una manera digna, se le dio una santa sepultura”, manifestó la tía del menor este lunes durante una conversación con La Teja.

Por razones de seguridad, nos reservamos el nombre de la joven de 20 años, quien en sus redes sociales había compartido fotografías junto al pequeño. En esas imágenes, el niño aparece sonriendo.

La mujer, vecina de Cartago, explicó que no mantenía una relación cercana con su hermana, madre biológica del menor.

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La muerte del pequeño dejó un profundo dolor entre sus familiares. Su tía contó cómo enfrentan este difícil momento. Foto: Con fines ilustrativos. (albert marin)

Aseguró que ella y otros familiares están unidos para que haya justicia.

“La justicia se va a hacer, pero prefiero que se mantengan al límite”, expresó.

Además, hizo un llamado a las personas para que respeten la memoria del niño y dejen de compartir las fotografías en las que aparece.

“Somos una familia unida y como tal nosotros vamos a hacer que todo esto pase (se refiere a la justicia), pero sí mantener esto hasta ahí”, agregó.

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Niño presentaba traumas antiguos y recientes

El caso trascendió el jueves 5 de noviembre de 2026, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte del pequeño en Desamparados de Alajuela.

En un principio, se manejó la versión de que el niño había fallecido por un atragantamiento mientras tomaba avena. Sin embargo, las investigaciones judiciales apuntaron a otra posibilidad.

De acuerdo con la investigación, en apariencia, el menor presentaba traumas antiguos y recientes, los cuales le habrían provocado lesiones de gravedad que terminaron causándole la muerte.

Presuntamente, esas lesiones serían incompatibles con la versión que dieron las sospechosas, quienes indicaron que el niño había fallecido como consecuencia de un atragantamiento.

Por este caso, el viernes 6 de noviembre, el Juzgado Penal ordenó seis meses de prisión preventiva para la madre biológica del pequeño, de apellido Sandoval, de 25 años, y su pareja, de apellido Hernández, de 32 años.

Ambas mujeres figuran como sospechosas mientras las autoridades judiciales continúan investigando las circunstancias que rodearon la muerte del niño.