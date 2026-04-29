Sucesos

Motociclista muere tras violenta colisión con tráiler en Escazú, sobre la ruta 27

La Cruz Roja confirmó que un hombre falleció en el sitio tras una colisión entre una motocicleta y un tráiler

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la mañana de este miércoles luego de verse involucrado en una colisión entre una motocicleta y un tráiler sobre la ruta 27, a la altura de Escazú, San José.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, el incidente fue atendido cerca del hotel Sheraton.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja declaró fallecido al motociclista

Al llegar al lugar, personal de emergencia valoró al paciente; sin embargo, este ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

La emergencia fue atendida por una unidad de soporte avanzado.

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Por el momento no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el accidente.

Las autoridades se mantienen en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente.

El accidente provoca mucha presa.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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