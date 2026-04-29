Motociclista muere tras violenta colisión con tráiler en Escazú, sobre la ruta 27

Un hombre falleció la mañana de este miércoles luego de verse involucrado en una colisión entre una motocicleta y un tráiler sobre la ruta 27, a la altura de Escazú, San José.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, el incidente fue atendido cerca del hotel Sheraton.

La Cruz Roja declaró fallecido al motociclista

Al llegar al lugar, personal de emergencia valoró al paciente; sin embargo, este ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

La emergencia fue atendida por una unidad de soporte avanzado.

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Por el momento no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el accidente.

Las autoridades se mantienen en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente.

El accidente provoca mucha presa.