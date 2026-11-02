Un ataque ocurrió cerca de una plaza de fútbol y terminó con un hombre muerto

Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos cuando se encontraba a un costado de la plaza de fútbol de Cieneguita, en Limón.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido De la O.

El ataque ocurrió la noche de este domingo 1 de noviembre y se suma a otra agresión mortal registrada ese mismo día en la provincia.

De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio fue reportado cerca de las 9 p. m., cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían llegado hasta donde estaba el hombre.

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“Aparentemente pasaron dos sujetos abordo de una motocicleta, el acompañante sacó un arma de fuego y disparó en contra del ofendido, la víctima fue trasladada al hospital Tony Facio de Limón donde fue declarada sin signos vitales”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Dos sujetos que viajaban en motocicleta habrían llegado hasta donde estaba el hombre y el acompañante le disparó en varias ocasiones. Foto: Archivo (Cortesía para La Teja /Cortesía para La Teja)

El hombre presentaba heridas de bala en la cabeza, el tórax y la espalda. Pese a que fue trasladado de emergencia al Hospital Tony Facio, falleció en ese centro médico.

En la escena, los agentes judiciales decomisaron casquillos de bala de 9 milímetros, los cuales forman parte de las evidencias que permitirán avanzar con la investigación.

Limón suma más homicidios

Este asesinato ocurrió cerca de otra agresión registrada en Valle La Estrella, también en Limón, donde otro hombre perdió la vida y una segunda persona resultó gravemente herida.

La provincia enfrenta un preocupante aumento de la violencia. Según las cifras suministradas, Limón registra 35 homicidios más que en el mismo período del año anterior.

Mientras tanto, Costa Rica acumula 706 homicidios en lo que va del 2026, una cifra que refleja la dimensión de la violencia que enfrenta el país.