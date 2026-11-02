Muchacho de 19 años fue ejecutado por sicarios cuando se encontraba junto con un amigo en Limón

Un muchacho de apenas 19 años fue ejecutado a balazos la noche de este domingo cuando se encontraba con un amigo.

En el violento ataque, también resultó herido de gravedad el amigo, quien fue llevado de emergencia a un centro médico.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al ahora fallecido como de apellido Espinoza, mientras que el herido es un joven apellidado Vallecillo, de 20 años.

El crimen ocurrió en Valle la Estrella. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:40 p.m. de este domingo en Valle de La Estrella, en Limón.

“Sobre la dinámica de los hechos, la información preliminar señala que ambos ofendidos se encontraban en vía pública cuando, aparentemente, fueron abordados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta desde la cual les disparan en reiteradas ocasiones”.

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Las autoridades confirmaron que Espinoza falleció en el sitio tras recibir varios disparos en el pecho y la espalda.

En cuanto a Vallecillo, los agentes informaron que este fue trasladado a un centro médico debido a la condición en la que se encontraba tras recibir un disparo en la cabeza.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil de este homicidio, pero por cómo ocurrieron los hechos, todo apunta a que podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.