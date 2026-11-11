Un choque a primera hora terminó en tragedia para un motociclista en Esparza

La mañana de este miércoles 11 de noviembre comenzó con una tragedia para una familia, luego de que un hombre, de aproximadamente 25 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en Acapulco de Esparza, Puntarenas.

El accidente ocurrió a las 5:18 a. m., cuando, por razones que no han trascendido, una motocicleta chocó contra un vehículo.

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La mañana apenas comenzaba cuando ocurrió el accidente que terminó dejando a una familia con un profundo dolor. Foto: Andrés Garita/Ilustrativa (Andrés Garita.)

La Cruz Roja informó que, al llegar al sitio, los socorristas encontraron al motociclista sin signos vitales y prensado debajo del carro.

Según detallaron, el hombre fue liberado por personas que se encontraban en el lugar.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.