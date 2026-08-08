Un frenazo, una caída y un tráiler: la dolorosa muerte de un motociclista de 24 años

Un viaje en motocicleta terminó de la manera más dolorosa para un joven de 24 años.

La tragedia ocurrió la noche de este viernes 7 de agosto en Monterrey de San Carlos.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 7:12 p. m. por un accidente de tránsito en el que estaban involucrados una motocicleta, un carro y un tráiler.

Cuando los cruzrojistas llegaron al sitio encontraron al motociclista, de apellido Jarquín, gravemente herido. Pese a la atención brindada, los socorristas lo declararon sin vida en el lugar.

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Un frenazo inesperado terminó en una tragedia en Monterrey de San Carlos, donde murió un motociclista de apellido Jarquín, de 24 años. Foto: Archivo (Carlos Hernández.)

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jarquín viajaba en su motocicleta cuando el vehículo que circulaba delante de él frenó de repente.

El joven intentó reaccionar y frenar, pero no pudo evitar colisionar contra el automóvil. Producto del impacto, cayó sobre la carretera.

En ese momento ocurrió la parte más trágica del accidente.

Un tráiler que circulaba en sentido contrario se aproximaba por la vía y, según explicó el OIJ, su conductor no pudo esquivar al motociclista que había quedado sobre la calle.

El vehículo pesado terminó atropellando a Jarquín, provocándole lesiones que acabaron con su vida.

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento del joven en el lugar del accidente, mientras que otra persona que resultó afectada fue trasladada hasta la clínica de La Fortuna para recibir atención médica.