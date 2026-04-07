Un hecho de extrema violencia cerca de una iglesia desató el terror en Hatillo 5

Un hecho de extrema violencia se registró la madrugada de este martes 7 de abril en Hatillo 5, en San José, donde un hombre fue víctima de un ataque a balazos que lo mantiene en condición crítica.

La emergencia fue reportada a la 1:15 a. m., contiguo a la iglesia Santa Cecilia, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de socorro.

“Se informa de un herido de arma de fuego a nivel de la cabeza, el cuello y el hombro el cual se traslada condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, señalaron en la Cruz Roja Costarricense.

LEA MÁS: El escalofriante video en Aserrí que muestra los últimos segundos de un motociclista ultimado

Víctima recibió múltiples disparos en la cabeza, cuello y hombro en Hatillo 5. Foto: Con fines ilustrativos (cortesía/El crimen ocurrió en las inmediaciones de los multifamiliares Hatillo 5. Foto tomada de redes.)

De acuerdo con el OIJ, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por varios sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

LEA MÁS: El último plan con sus hijos quedó en nada tras brutal asesinato de un papá en Sarapiquí

El herido, cuya identidad no ha sido confirmada, fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece en estado crítico.

De momento, los sospechosos no han sido detenidos y el caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.