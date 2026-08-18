Un joven de 19 años fue apuñalado en el parque de Escazú

Un joven de 19 años, de apellido Quesada, resultó herido con un cuchillo luego de una aparente riña ocurrida la noche del lunes en San Antonio de Escazú.

Un joven fue herido con cuchillo en un parque en Heredia (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron pasadas las 10 p. m., cuando Quesada se encontraba junto con otras personas en un parque.

En determinado momento, aparentemente, llegaron otros hombres y, por razones que todavía no están claras, se dio una riña entre las personas que se encontraban en el lugar.

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Durante el enfrentamiento, Quesada fue herido en la cadera y en los muslos.

El joven fue atendido y trasladado al Hospital San Juan de Dios.

El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios.

Ahora los investigadores trabajan para esclarecer qué ocurrió y determinar quién o quiénes serían los responsables de las heridas sufridas por el joven.