Sucesos

Un joven de 22 años perdió la vida en medio del caos vial de la General Cañas

El accidente involucró dos motocicletas, un autobús y un vehículo liviano frente al INA, en La Uruca

Por Alejandra Morales

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La mañana de este jueves 29 de octubre comenzó con una fatal noticia para una familia, luego de que un motociclista de 22 años muriera en un accidente de tránsito sobre la autopista General Cañas, en La Uruca.

La colisión ocurrió cerca de las 5:45 a. m., frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el sentido San José–Alajuela, y provocó complicaciones en el tránsito de una de las principales vías del país.

En el accidente estuvieron involucrados dos motociclistas, un autobús y un vehículo liviano. La emergencia fue reportada a través del sistema 9-1-1.

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Un choque sobre la autopista General Cañas cobró la vida de un joven de 22 años.
Un choque sobre la autopista General Cañas cobró la vida de un joven de 22 años. (Waze Costa Rica/Facebook)

Al llegar al sitio, el personal de soporte avanzado y rescate de la Cruz Roja confirmó que el joven de 22 años ya había fallecido.

Además, los socorristas atendieron a otro hombre adulto que estaba involucrado en el accidente. Él no requirió traslado a un centro médico.

El choque genera más complicaciones para los conductores que transitaban por la General Cañas durante las primeras horas de la mañana.

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fatal choque frente al INA en la General Cañasmotociclista muere en choque en la General Cañas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.