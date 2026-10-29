Un joven de 22 años perdió la vida en medio del caos vial de la General Cañas

La mañana de este jueves 29 de octubre comenzó con una fatal noticia para una familia, luego de que un motociclista de 22 años muriera en un accidente de tránsito sobre la autopista General Cañas, en La Uruca.

La colisión ocurrió cerca de las 5:45 a. m., frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el sentido San José–Alajuela, y provocó complicaciones en el tránsito de una de las principales vías del país.

En el accidente estuvieron involucrados dos motociclistas, un autobús y un vehículo liviano. La emergencia fue reportada a través del sistema 9-1-1.

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Un choque sobre la autopista General Cañas cobró la vida de un joven de 22 años. (Waze Costa Rica/Facebook)

Al llegar al sitio, el personal de soporte avanzado y rescate de la Cruz Roja confirmó que el joven de 22 años ya había fallecido.

Además, los socorristas atendieron a otro hombre adulto que estaba involucrado en el accidente. Él no requirió traslado a un centro médico.

El choque genera más complicaciones para los conductores que transitaban por la General Cañas durante las primeras horas de la mañana.