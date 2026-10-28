Investigador del OIJ relató qué les permitió determinar que los primos asesinados nunca salieron del bar Dude’s

Alexander Villalobos, investigador del OIJ, explicó en el juicio por el asesinato de dos primos en el bar Dude’s, cómo lograron establecer que Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza nunca salieron de ese sitio.

Las cámaras municipales se convirtieron en una pieza clave para la investigación.

Villalobos, quien trabajaba en la unidad de crimen organizado, relató que el sábado 8 de febrero de 2025 ingresaron dos denuncias por la desaparición de los jóvenes, de quienes no se tenía noticia desde la noche del jueves 6 de febrero.

El lunes 10 de febrero, los investigadores analizaron el caso y, por la experiencia acumulada, consideraron que podía tratarse de un secuestro o un homicidio.

En una mesa de trabajo priorizaron las diligencias para intentar ubicarlos con vida. Entre las primeras acciones estuvieron las entrevistas a familiares y testigos, así como la recolección de videos de establecimientos y puntos cercanos a los lugares donde habían estado.

Este jueves las partes escucharon a cuatro testigos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Villolbos recordó que el martes 11 de febrero, el análisis de las cámaras municipales aportó un hallazgo determinante.

" Las imágenes mostraban que los primos ingresaron al bar Dudes, pero no registraban su salida. Según Villalobos, los equipos tenían alta resolución y estaban ubicados de frente al establecimiento, lo que permitió observar características físicas de los involucrados y seguir sus movimientos", dijo.

Jorge era alto y de contextura gruesa por lo que los videos permitían establecer que era él y su primo.

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Conforme avanzaron las diligencias, la investigación pasó de buscar a dos personas desaparecidas a esclarecer un presunto homicidio.

Jorge Barboza y Carlos Barboza, primos asesinados dentro de un bar en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Durante el juicio, el testimonio de Villalobos permitió reconstruir cómo el análisis de las cámaras municipales orientó la investigación y cómo lograron establecer lo ocurrido en el bar.

El agente seguirá dando su declaración durante la tarde y será hasta el lunes 2 de noviembre que siga el juicio.