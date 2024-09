Un mensaje lleno de amor fue lo último que le dijo madre a su hija antes de aparecer sin vida en charral

“Te amo mi amor” fue lo último que le expresó María del Rosario Gutiérrez Méndez, de 64 años, a su hija Melissa Gutiérrez, de 39 años.

Esas palabras son guardadas como un tesoro para esta hija, quien busca respuestas de qué o quién le provocó la muerte a su mamá, conocida como Chayito.

Doña María fue encontrada semidesnuda y sin vida en un charral en Belén de Carrillo, Guanacaste.

Un hombre de apellido Duarte fue quien encontró el cadáver y avisó a las autoridades. Ella estaba en un lote baldío donde los vecinos acostumbran a quemar basura o bien donde algunas personas acostumbran tomar o consumir drogas, este sitio queda detrás del supermercado Compre Bien.

Melissa fue quien identificó el cuerpo de su mamá.

“Ese lugar queda a unos 800 metros de donde vivimos, ya no quiero pasar por allí, era mi mamá y la reconocí apenas la vi”, expresó en medio de lamentos la hija.

María del Rosario Gutiérrez Méndez junto a su hija Melissa Gutiérrez, ella guarda este recuerdo como un tesoro. Foto: Cortesía para La Teja

La señora era madre de cinco hijos, uno de ellos se había muerto por causas naturales y le quedaban cuatro mujeres, así lo manifestó Melissa.

La última vez que la vieron con vida fue la tarde de este martes 10 de setiembre, cuando visitó a otra hermana y a Melissa, en la urbanización Ana Paula, en Belén de Carrillo.

Melissa recuerda que su mamá le llevó un pollo con papas.

“Me dijo: ‘me dijo que no se lo había comido por pensar en mí’, también me dijo que había comprado un pantalón para mi hija, luego salió y dijo que iría a buscar un chorizo, yo sabía que ella decía eso para irse porque ya la conocía, pero esperaba que regresara tarde”, manifestó la hija.

Sin embargo, la tarde del día siguiente, el miércoles en la tarde, la encontraron sin vida. La Cruz Roja informó que el hallazgo fue reportado a eso de las 3:30 p. m.

“Sospechamos que abusaron sexualmente de ella por la forma que la que apareció, mi mamá no era indigente como algunas personas de la comunidad decían, ella sí tenía problemas de alcoholismo.

“En mi casa ella tenía donde bañarse, donde dormir y cuando ella no venía a la casa, yo me encargaba de ir a buscarla, mi mamá no padecía de ninguna enfermedad, por eso se nos hace extraño que apareciera sin vida”, dijo la hija.

Este viernes serán los funerales de doña María, la familia espera que las autoridades esclarezcan la causa de muerte.

María Gutiérrez Méndez, 64 años, conocida como “Chayito” es la mujer que encontraron semi desnuda y sin vida en un charral en Belén de Carrillo, Guanacaste. Foto: Cortesía José Gutiérrez para La Teja

Otro golpe para familia de mujer que apareció muerta

José Gutiérrez, hermano de la víctima, afirmó que él vive en San José y se enteró de la muerte de la señora porque sus sobrinos y demás hermanos les informaron de la tragedia, la cual fue descubierta la tarde de este miércoles.

“Nosotros estamos llegando al Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Heredia porque queremos llevar el cuerpo de mi hermana hasta Guanacaste, no sabemos qué fue lo que pasó para que le hicieran este daño”, exclamó el hermano.

Este es otro golpe que enfrenta la familia, pues hace nueve años un hijo de José Gutiérrez murió atropellado en las cercanías de la antigua Radio Reloj, en Desamparados, San José.

“Hace nueve años me mataron a mi hijo y por él nunca hubo justicia y ahora mi hermana, nosotros no nos metemos con nadie y están acabando con las personas trabajadoras”, expresó el hermano.

La familia pide respuestas para saber qué pasó con doña María. En este 2024 unas 50 mujeres han sido víctimas de homicidio, de acuerdo a los datos del OIJ.

Si usted tiene información sobre este hecho no dude en llamar al 800 8000 645 del OIJ.