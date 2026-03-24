Un pequeño descuido en carretera terminó en la trágica muerte de un veinteañero

Un joven identificado como Fabián Artavia Marín, de 20 años, falleció la tarde de este lunes 23 de marzo tras un accidente de tránsito en Mora de Ciudad Colón.

De acuerdo con la información judicial, el joven viajaba en motocicleta en sentido hacia Puriscal cuando, al tomar una curva, habría invadido el carril contrario.

LEA MÁS: Esposa de motociclista que murió por culpa de conductor ebrio se enteró de la tragedia de la forma más dolorosa

Un joven identificado como Fabián Artavia Marín, de 20 años, falleció la tarde de este lunes 23 de marzo tras un accidente de tránsito en Mora de Ciudad Colón. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

En ese momento, colisionó de frente contra una vagoneta, lo que le provocó la muerte en el lugar.

LEA MÁS: Este martes será un día clave para Celso Gamboa en EE.UU: tendrá que tomar una difícil decisión

El impacto se registró en horas de la noche y, tras la emergencia, agentes del Organismo de Investigación Judicial se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias en que ocurrió este fatal accidente.