Una camisa llamó la atención tras el asesinato de un hombre cerca de unas cabinas en Paso Canoas

Un hombre fue asesinado de múltiples balazos la tarde de este lunes 26 de octubre en Paso Canoas, en la zona sur del país, cerca de las cabinas El Descanso.

La alerta de la emergencia ingresó a la Cruz Roja a las 3:39 p. m., luego de que la víctima fue atacada a balazos en las cercanías de ese establecimiento.

El hombre vestía una camisa que también lo identificaba como parte de estas cabinas y del restaurante El Descanso; sin embargo, las autoridades no han confirmado si trabajaba en ese lugar.

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Una llovizna caía en Paso Canoas, zona sur cuando ocurrió el ataque que acabó con la vida de un hombre. Foto: Ilustrativa

La agresión ocurrió mientras lloviznaba en la zona. Tras el ataque, algunos allegados se acercaron al sitio, donde los oficiales mantenían la escena bajo custodia. La situación se volvió desgarradora al escuchar a una mujer llorar por su ser querido.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Costa Rica registra 680 homicidios en estos 10 meses de 2026. Puntarenas es la tercera provincia más violenta del país con 105 asesinatos en este año.