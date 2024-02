Una desgracia terminó con la historia de amor de pareja muy trabajadora

Marilyn Toruño Baltodano, de 36 años y Omar Kraudy Zelaya, de 40, tenían poco más de un año de estar juntos y ambos se esforzaban por alcanzar sus sueños.

Este domingo 25 de febrero no fue la excepción, pues los dos madrugaron porque Omar iba a ir a dejar en moto a Marilyn a su trabajo, en un restaurante en Penshurt, en Limón.

Ellos salieron pasadas las 3 a. m. de Llano Grande, en Valle La Estrella de Limón y tardaban entre unos 30 y 45 minutos; sin embargo, cuando iban por barrio Pandora, en el Valle la Estrella, específicamente del puente de Pandora 400 metros hacia La Guaria, fueron víctimas de una fatal desgracia.

Un carro los chocó y les provocó la muerte de manera inmediata, cuando los rescatistas llegaron no había nada que hacer por ellos. La conductora del carro se dio a la fuga, sin embargo, a unos cinco kilómetros de donde ocurrió el accidente encontraron el carro abandonado que está relacionado con la tragedia.

Marilyn Toruño Baltodano, de 36 años y Omar Kraudy Zelaya, de 40 años, murieron en un fatal choque. Foto: Tomada de FB

Vanessa Toruño, hermana de Marilyn, contó que eran ocho hermanos, Marilyn era una de las mayores y siempre fue una mujer muy empunchada.

“Ella era madre de cinco hijos, el año pasado terminó sus estudios de bachillerato de secundaria y también habíamos trabajado en la cosecha de banano, pero este año consiguió el trabajo en un restaurante y entraba temprano”.

“Ella solo me llamaba ‘Niña’ y me decía: ‘trabaje conmigo ahí', pero le dije que nos quedaba largo y le pedí que no trabajara ahí por la distancia que siempre debía recorrer, pero ella me decía que necesitaba trabajar y ahora me siento mal porque era como un presentimiento que tuve que algo pasaría, ahora siento que me la arrebataron”, manifestó Vanessa.

Agregó que se enteraron de la fatalidad por una llamada que le hicieron a la pareja de ella para avisarles de la tragedia.

“Nosotros vivimos en un lugar largo y por eso salía muy de madrugada, nosotros llegamos al lugar y a mi hermana ya la tenían tapada con una sabana, ya sabía que estaba muerta y fue nuestro golpe de realidad”, expresó la hermana.

Manifestó que Omar era muy buena persona, pese al poco tiempo que tenían de conocerlo, pero siempre se mantuvo muy atento y bueno con Marilyn, además trabajaba en un tajo sacando material para construcción.

“Ha sido muy duro para nosotros, los domingos en la tarde tratamos de reunirnos en familia y ella muchas veces no podía por el trabajo y lo entendíamos, ahora reunirnos es triste porque ya definitivamente sabemos que no volverá.

“La familia de Omar se contactó con nosotros y este domingo le entregamos sus pertenencias, a ellos los conocimos en diciembre pasado que la pasaron con nosotros, pero ahora los volvimos a ver en estas circuntancias, es fatal ver las fotos de ellos, nos da dolor”, expresó.

Vanessa agregó que uno de los hijos menores de Marilyn pregunta por la mamá y dice que está enferma, que pronto llegará a casa.

“El niño nos dice: ‘tía, mamá está enferma, ahora vuelve’ y le tuvimos que decir la verdad, que su mamá había muerto”, señaló con tristeza.

El cuerpo de Marilyn no lo han entregado porque en la Morgue les dijeron que hay otros cuerpos adelante que les deben hacer autopsias para entregarselos.

Los sueños que tenía la pareja de seguir construyendo un futuro quedó destruido debido a esta fatalidad que enluta a dos familias.