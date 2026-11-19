Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves 19 de noviembre, luego de sufrir un accidente de tránsito en San Rafael de Alajuela.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, cuyos paramédicos encontraron a un hombre adulto tendido en la calle, tras chocar la motocicleta contra un objeto fijo.

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El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia y a varias personas que se acercaron al sitio donde ocurrió la fatalidad.

“En el sitio se abordó a un hombre adulto, quien fue declarado sin signos vitales”, indicaron en la Cruz Roja.

La fatalidad provocó que varias personas se acercaran al lugar del accidente, donde quedó el cuerpo de la víctima.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el choque.