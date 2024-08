Una estaca permitió descubrir el macabro final de hombre que había sido reportado como desaparecido

David Herra estaba desaparecido desde el pasado domingo.

Una estaca que fue clavada dos veces en un montículo de tierra removida permitió revelar el trágico final de David Herra Beita, de 39 años, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

“Firu”, como le decían de cariño a David, fue víctima de un macabro crimen, pues fue asesinado de múltiples puñaladas y posteriormente su cuerpo fue enterrado dentro de una propiedad ubicada no muy lejos de la casa en la que vivía con su madre.

Así lo contó a La Teja Óscar Herra, hermano de Firu, quien explicó que el cuerpo de su ser querido fue encontrado la tarde de este miércoles por la Asociación de Voluntarios de Cartago de Búsqueda y Rescate, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revisara esa zona sin éxito.

“Sentimos alivio porque sentíamos mucha desesperación tras haberlo buscado por casi tres días, la fe de nosotros era encontrarlo con bien, pero en medio del dolor al menos sentimos el alivio de encontrarlo”, dijo Herra.

El cuerpo de David fue encontrado este miércoles pasadas las 3 p.m., enterrado en una zona montañosa ubicada en el sector de Oreamuno de Cartago.

“Los agentes judiciales se presentaron al sitio y corroboraron que se trataba de un hombre apellidado Herra, quien presentaba heridas por arma blanca en el pecho y el cuello”, informó el OIJ.

Extraña desaparición

Óscar contó que la última vez que vieron a su hermano fue el pasado domingo 17 de agosto, en la comunidad de Blanquillos de Oreamuno. Ese día inició la pesadilla para su familia.

“Nosotros el domingo fuimos a la iglesia y como a las cinco de la tarde llegó mi cuñado y me dijo que Firu no había llegado, que ni siquiera llegó a dormir y eso nos extrañó mucho, porque él no era de irse, era de estar aquí en la casa”, agregó Herra.

Los seres queridos de Firu se quedaron esperándolo hasta las 3 a.m., del pasado lunes, con la esperanza de que llegara a su casa, pero al ver que no apareció salieron a buscarlo por la zona.

Herra contó que fue hasta la madrugada del martes que recibieron una fotografía de la gorra de su hermano tirada cerca de una zona montañosa, así como unos rastros de sangre, por lo que dieron aviso a las autoridades.

El cuerpo de Davida estaba enterrado y rociado con cal.

“Por medio de otra amistad encontramos la billetera, porque él siempre sale a correr y en una calle que sale a Paraíso la encontró tirada a la orilla de la calle”. — Óscar Herra, hermao de David.

Tierra movida llamó la atención

Según contó el hermano de David, personal del OIJ se presentó a la mencionada propiedad la mañana de este miércoles y con perros entrenados hicieron un rastreo por la zona.

“Lo que fue el miércoles el OIJ estuvo toda la mañana con los perros y todo, encontraron como un goteo de sangre, pero ya después dijeron que la finca ya había dado todo lo que tenía que dar”.

Herra contó que un día antes, el martes, él y otras personas que participaban en la búsqueda encontraron la camisa de su hermano, así como una tierra removida que les llamó poderosamente la atención.

“Les dijimos a los del OIJ que era muy extraño, pero ellos pasaron ahí y no escarbaron ni nada, solo como que removieron y los perros no encontraron nada”, dijo Óscar.

Voluntarios cumplieron la labor

Los seres queridos de David insistían en que había algo extraño con ese montículo de tierra removida, por lo que con ayuda de una amistad contactaron a la Asociación de Voluntarios de Cartago de Búsqueda y Rescate, para pedirles ayuda.

“Ellos llegaron a ayudarnos y uno de los señores llegó y metió una estaca donde estaba esa tierra movida y cuando la sacó tenía cal en la punta, lo hizo de nuevo y sucedió lo mismo, entonces nos dijo que ahí había algo”.

Antes de escarbar, los voluntarios contactaron al OIJ para informar la situación y, según Herra, la investigadora a cargo del caso les dijo que podían excavar, pues ellos ya habían buscado ahí y no encontraron nada.

“Empezamos a excavar y ahí fue cuando le fuimos viendo la parte de las rodillas, seguimos y vimos el pantalón de él, entonces mejor nos detuvimos y avisamos al OIJ”.

Trascendió que el cuerpo de Firu fue rociado con cal, para evitar que pudiera ser encontrado por los perros entrenados.

Piden justicia

Óscar no ocultó que su hermano tenía problemas con la adicción a las drogas, pero aseguró que Firu era una buena persona, que no tenía problemas con los demás y que más bien era muy querido en el barrio.

“En lo que él andaba se sabía que no era bueno, pero era una persona que aunque anduviera en esas cosas siempre que podía ayudaba a los demás, aquí todo mundo lo quería”.

Herra dijo que no entienden por qué le hicieron algo así a David, pues hasta donde saben no había sido amenazado y no tenía problemas con nadie.

“Lo que pedimos es que se haga justicia, porque él era un buen ser humano y no se merecía que le hicieran algo así”.

La familia de David necesita de ayuda para darle el último adiós, por lo que si usted desea colaborar con ellos lo puede hacer por medio de Sinpe Móvil al número 8715-1328 a nombre de Óscar Herra.