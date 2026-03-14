Una serie de disparos alertó a vecinos y terminó en homicidio en Limón

Un homicidio se registró la mañana de este sábado 14 de marzo en el centro de Limón, luego de que un hombre fuera atacado a balazos.

La Cruz Roja informó que la alerta se recibió a las 10:01 a. m., tras reportarse a una persona herida en el sitio.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que se trataba de un hombre fallecido.

“Se reporta hombre adulto herido de múltiples impactos de arma de fuego, sin signos vitales en escena”, indicaron desde la Cruz Roja.

LEA MÁS: Video muestra desesperada maniobra de conductor para evitar balacera en Alajuela

Un homicidio se registró la mañana de este sábado 14 de marzo en el centro de Limón, luego de que un hombre fuera atacado a balazos. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Vecinos de la zona señalaron que escucharon una serie de disparos, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en cerca.

LEA MÁS: Tragedia en San Ramón: niña estaba en la acera cuando ocurrió choque entre camiones que le quitó la vida

Minutos después, los residentes se enteraron de que en el lugar había ocurrido el asesinato.

Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el ataque, así como identificar a la víctima y a los responsables del crimen.