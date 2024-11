Universitario que falleció golpeado por árbol en la UCR fue despedido en Orotina

Bryan Rubén Aguinaga Amador, el universitario de la UCR que murió golpeado por un árbol de 14 metros de altura, fue despedido por su mamá y demás familiares en Orotina.

Karla Amador, mamá del muchacho de 23 años, señaló que le dieron el último adiós este domingo 10 de noviembre, a las 4:30 p. m.

Bryan Rubén Aguinaga Amador, de 23 años, es el universitario fallecido tras ser golpeado por un árbol. Foto: Karla Amador para La Teja

Ella manifestó que en la UCR le ayudaron para el ataúd y ahora ella debe pagar cada mes para tener los restos de su hijo mayor en este cementerio.

El dolor para esta mamá es insoportable y asegura que solo Dios le está dando fuerzas para seguir, aunque siente que ya no puede más.

Esta tragedia sucedió en medio de un fuerte aguacero que ocurrió la tarde-noche del viernes 8 de noviembre anterior, los suelos estaban saturados y el enorme árbol cayó.

“Es injusto lo que pasó, una semana antes mi hijo vio caer un árbol ahí mismo, y me dijo: ‘mami gracias a Dios no había nadie ahí’. Si los de la UCR ya habían visto que había caído un árbol ¿por qué no actuaron más rápido, no los quitaron? Ahora resulta que los están quitando este fin de semana, pero ya mi hijo no está por culpa de esos árboles”, exclamaba llena de dolor esta madre.

