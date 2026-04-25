¿Va a salir? Tome nota de las zonas donde lloverá este último fin de semana de abril

Las condiciones del tiempo para este último fin de semana de abril obligan a la población a estar atenta, ya que se prevé un aumento en la nubosidad y la presencia de lluvias en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, los bajos valores de presión atmosférica en Centroamérica, sumados a los altos niveles de humedad, estarán generando condiciones inestables que favorecerán la formación de nubes y precipitaciones.

Para este sábado, la vertiente del Pacífico amanecerá con nubosidad, la cual irá en aumento conforme avance la mañana.

Durante la tarde, se esperan lluvias en sectores montañosos, acompañadas de chubascos localizados, mientras que hacia el final del día y durante la noche podrían presentarse aguaceros cerca de las zonas costeras, así lo informó José Valverde del Instituto Meteorológico (IMN).

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Condiciones inestables marcarán el clima del fin de semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Valle Central y Cartago en vigilancia

En el Valle Central, la nubosidad incrementará en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias y chubascos dispersos.

Las autoridades recomiendan especial atención en Cartago, donde existe probabilidad de aguaceros más intensos, así como en zonas del oeste de esta región.

Condiciones del tiempo

Las condiciones inestables también alcanzarán las regiones del Caribe, especialmente en áreas cercanas a las montañas, así como el centro de la Zona Norte, donde se prevén lluvias durante el periodo.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar previsiones, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, y mantenerse informada sobre cualquier cambio en las condiciones del tiempo.