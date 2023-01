Vacaciones en Egipto se volvieron una pesadilla, profesor tico está desaparecido

Pablo Carvajal Ramirez

Las vacaciones en Egipto del profesor y abogado costarricense Pablo Carvajal Ramírez, de 42 años, se volvieron una pesadilla para su familia y amigos.

Carvajal desapareció en ese país el lunes 23 de enero, mientras estaba de paseo con dos amistades.

En las últimas horas la foto del tico ha circulado en las redes sociales, pues sus allegados están desesperados y necesitan ayuda para dar con él. Tienen la fe que si hay costarricenses que vivan en Egipto podrían ayudarles.

El profesor de inglés que trabaja para el Ministerio de Educación Pública en Aserrí se fue de viaje desde el 24 de diciembre pues andaba conociendo varios países.

“El 23 de enero mi hermano decide ir solo a caminar, aunque sus amigos iban a cenar. Él salió del hotel como a eso de las 2 p. m. (hora Egipto) y resulta que no regresó más. Le dejó la dirección al amigo, dijo que iba a ir de su hotel (Ambiance Hotel) a otro hotel (Intercontinental City Star). Pero no sabemos si llegó o si en el camino le pasó algo. Los amigos se fueron al hotel a preguntar por él, pero por el idioma fue un problema, no los atendieron muy bien”, comentó a Teletica, Katia Carvajal, hermana de Pablo.

De momento, los familiares no saben nada de Pablo; en el hotel solo dicen que nunca estuvo ahí. Por lo que esperan que pronto las autoridades costarricenses les ayuden a hacer algún enlace y se sepa qué ocurrió con Carvajal.