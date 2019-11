“Después del accidente me han puesto cinco inyecciones, he tomado varias pastillas y aquí ando de nuevo trabajando, este martes estoy en una feria de artesanías en San Marcos de Tarrazú, aunque me duele no tengo tiempo para quejarme. El lunes fui el INS y me valoraron, pero al final me dijeron que no me podían incapacitar, menos reclamar algún tipo de dinero por estas lesiones”, manifestó con tristeza.